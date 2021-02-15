В Крыму хотят объявить акцию «Народный контролер»

В скором времени благодаря неравнодушным и социально активным гражданам руководство ГУП РК «Крымтроллейбус» будет оперативно узнавать о тех случаях, когда пассажирам, которые не воспользовались безналичным расчетом, предпочитая ехать по старинке за наличные деньги, не был выдан билетик.

Такой информацией с журналистами поделился заместитель гендиректора ГУП РК «Крымтроллейбус» Вячеслав Мартынов.

«Мы планируем запустить акцию «Народный контролер». Хотим, чтобы активные и неравнодушные люди помогли нам справиться с задачей сбора выручки», - сказал руководитель госпредприятия, пояснив, что эти самые граждане – «активные» и «неравнодушные» сообщали на «горячую линию» ГУП РК «»Крымтроллейбус» обо всех случаях, когда им не был выдан проездной документ, если проезд оплачен наличными деньгами.

«Мы будем поощрять таких граждан», - заверил Мартынов. Кроме того, замгендиректора напомнил, что пассажиры всегда могут пожаловаться на водителя, который на своем рабочем месте находится без маски.

Кроме того, по его словам Мартынова, обратная связь для госпредприятия очень ценна, к ней прислушиваются. Именно по этой причине «Крымтроллейбус» запустил Ватсап-приемную, а в каждой транспортной единице госпредприятия будет QR код, по которому можно без промедления и бюрократической волокиты задать руководству любой вопрос.

В тексте использованы материалы: МК

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