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Происшествия

В Крымских горах внедорожники попал в снежный плен

17:11 понедельник, 15 февраля 2021

Крымским спасателям поступила информация о том, что на Долгоруковской яйле водитель автомобиля «Toyota» съехал в овраг и не может продолжать движение.

Для оказания помощи к месту происшествия выехали сотрудники Симферопольского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».

Учитывая, что на плато наблюдалась сильная метель, снежные переметы на дороге, ограниченная видимость, для усиления сил и средств, было принято решение привлечь дополнительные силы. К месту поисковых работ были  направлены еще 4 сотрудника Симферопольского АСО и 2 спасателя КРО ООО «РОССОЮЗСПАС» на 2-х автомобилях повышенной проходимости.

Спасатели встретились в районе горы «Коль – Баир» и приступили к поисковым работам. Спустя 2 часа поисковых работ в овраге были обнаружены  два автомобиля, сильно занесенные снегом. В автомобилях находилось 5 человек. С использованием шанцевого инструмента и лебедки спасатели извлекли транспортные средства из оврага.

Пострадавшие были доставлены в с. Ивановка. В медицинской помощи не нуждались. С ними была проведена разъяснительная и профилактическая беседа.

Также на оперативный пульт спасателей поступило сообщение, что на автодороге «Бахчисарай – Ялта» автомобиль съехал в кювет. Необходима помощь спасателей.

По прибытии стало известно, водитель, двигаясь на автомобиле, не справился с управлением и съехал в кювет. В автомобиле была группа из 4-х человек. Спасатели, с помощью шанцевого инструмента и такелажного оборудования помогли автомобилю выехать на дорогу, где сопроводили его к поселку Охотничий. В медицинской помощи не нуждались.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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