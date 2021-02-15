В Алуште реконструируют систему обеззараживания водопровода

Власти определили подрядчика, который реконструирует систему обеззараживания водопровода Алушты.

Соответствующее распоряжение главы Крыма размещено на сайте республиканского правительства.

«Определить ООО «Интерстрой« единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция системы обеззараживания Изобильненских водопроводных очистных сооружений г. Алушта», - говорится в сообщении.

Цена контракта составит 137,3 млн рублей. Срок выполнения работ – 31 декабря 2022 года.

Уточняется, что поставщик обязан выполнить собственными силами не менее 60% работ.

Авансовый платеж составляет 0,5% цены контракта. Заказчиком выступает Государственное казенное учреждение «Инвестиционно-строительное управление РК».

О начале массового строительства, реконструкции, капитального ремонта водопроводных сетей, ремонта и реконструкции КОС на территории Большой Ялты, Алушты, Феодосии, Евпатории, Керчи и Судака осенью заявил глава республики Сергей Аксенов. По его заявлению, реализация комплекса проектов поможет дать полуострову воду в объеме не менее 310 тысяч кубометров в сутки. Эти работы вошли в комплексный план по решению водной проблемы Крыма.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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