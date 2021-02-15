У жителей Симферополя из крана пошла синяя вода

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У Симферопольцев на улице Героев Сталинграда из крана пошла синяя вода с запахом моющего средства.

Видео опубликовали в социальных сетях.

«Вода с запахом моющего средства, сразу с крана. Можно и порошок не брать», – говорит девушка на видео.

В комментариях жители столицы присоединились к бурному обсуждению проблемы с качеством воды в городе. Люди жалуются на воду с запахом канализации и хлорки, а жители железнодорожного района вообще на ярко-коричневую.

ГУП РК «Вода Крыма» посоветовало жителям проверить внутренние сети или обратиться в управляющую компанию.

«Скорее всего в кран поступает вода из неправильно подключенной бытовой техники, в которой сломан или отсутствует обратный клапан», – добавила пресс-служба предприятия.

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