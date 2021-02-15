Власть
Центральный пляж Севастополя становится одноразовым
Плитка на Хрусталке смыта через десять дней после прошлого ремонта.
Море снова разбило плитку на Хрусталке – ту самую, что смыло штормом всего две недели назад, а восстановили – чуть больше недели.
Тогда глава горхоза Евгений Горлов сообщал, что плитку предполагается не только восстановить, но и усилить с помощью специальных растворов, чтобы в последующем штормы не были такими разрушительными для набережных.
Сообщал Евгений Горлов и о другом способе, которым власти хотят защитить зыбучую плитку – специальные гидротехнические сооружения.
Почему на пляже необходимо использовать именно плитку и строить в бухте защитные сооружения, а не вернуться к «старым дедовским методам» или использовать современные высокотехнологичные материалы, пока остается вопросом.
Напомним, после аналогичного инцидента летом прошлого года губернатор Севастополя Михаил Развожаев говорил о том, что пляж выложат гранитом, а директор ООО «Пляж Хрустальный» (этот оператор взял пляж под управление на 10 лет и обещал вложить 16 миллионов рублей), сообщал, что фирма будет все работы выполнять за свой счет. Пока что это обещание осталось неисполненным.
В тексте использованы материалы: Форпост
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