Суд против экс-директора «Титановых инвестиций» проведут во дворце культуры

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Предварительное судебное заседание по делу против бывшего директора Армянского филиала ООО «Титановые инвестиции» Андрея Акулова пройдет во Дворце культуры в Красноперекопске 19 февраля.

За неделю до заседания жители Армянска начали массово получать вызовы в качестве потерпевших.

«Красноперекопский районный суд Республики Крым вызывает Вас в качестве потерпевшего по адресу г. Красноперекопск, ул. Менделеева, д. 15, МБУК «Красноперекопский городской Дворец культуры» (выездное предварит. с/з, без детей) по делу 1-52/2021 по обвинению Акулова А.Б. по ст. 251 ч. 2, ст. 247 ч. 3 УК РФ на 12.02.2021 в 10:00», – говорится в сообщениях от имени судьи по делу, временно исполняющей полномочия председателя суда Ольги Шевченко.

В связи с действующими коронавирусными ограничениями приглашенным предписывается иметь при себе средства индивидуальной защиты. В то же время, инкриминируемые Акулову обвинения допускают признание потерпевшими по делу неограниченного круга лиц, что не исключает массовости при проведении первого заседания.

На сайте Красноперекопского райсуда также сказано о принимаемых мерах по противодействию распространению COVID-19 и связанных с ними ограничениях на пропуск в здание суда, однако никакой информации о проведении выездных заседаний нет.

Первый пункт обвинения Акулова касается нарушения правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, если эти деяния повлекли загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха и по неосторожности причинили вред здоровью человека. Санкция этой статьи предусматривает наказание от штрафа в 200 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 2 лет.

Вторая инкриминируемая следствием статья предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет за нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, которое повлекло по неосторожности смерть человека либо массовое заболевание людей.

Данные о массовом заболевании людей в Армянске и его окрестностях после выброса на кислотонакопителе в августе 2018 года до сих пор никто не озвучивал.

Через неделю после выброса его основными причинами были названы жара и отсутствие осадков, из-за чего резко понизился уровень воды в кислотонакопителе. В начале сентября минздрав Крыма фиксировал рост обращений местных жителей по поводу проявлений на коже и слизистых оболочках, все они носили легкий характер раздражающего действия. Тяжелых случаев обращения граждан за первые две недели после выброса не зарегистрировано. Тем не менее, власти приняли решение совершить масштабный подомовой обход для оценки влияния выброса на здоровье людей. В день начала обхода количество обращений граждан в медучреждения резко снизилось. К этому моменту Следком уже возбудил уголовное дело, а титановый завод приостановил работу, хотя производство непосредственно не являлось источником загрязнения.

Необходимо отметить, что официально нижний допустимый уровень кислотонакопителя нормативными документами не установлен, при этом его уровень до 2018 года бывал и более низким.

В конце октября 2018 года минздрав Крыма отчитался о том, что выявляемые в Армянске заболевания не связаны с экологической обстановкой, уровень заболеваний верхних дыхательных путей соответствует среднему по региону, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года роста заболеваемости не установлено.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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