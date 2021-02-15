Власть
Стала известна стоимость путевок в детские лагеря Крыма
Стоимость путевки в детские лагеря Крыма в 2021 году составит не более 2 тысяч рублей в день.
Такие данные приводят эксперты.
«Средняя стоимость путевки в отопительный сезон — 1 782 рубля за день, 1 298 рублей — в остальное время», — такие данные приводит «Российская газета». Сообщается также, что детский отдых в Крыму в 2-3 раза дороже, чем в других лагерях.
В свою очередь, председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении субсидий российским школьникам. Теперь дети старше 10 лет во время летних каникул смогут поехать в Крым на поезде по льготному тарифу.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В школах запретят использовать смартфоны и планшеты. По новым правилам в образовательных учреждениях запрещено применять личные мобильные телефоны, планшеты и ноутбуки.
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«Переломный» момент: снегопад в Крыму добавил работы травматологам
За прошедшие выходные симферопольцы на 30% чаще, чем в бесснежные выходные обращались за медицинской помощью в травматологии крымской столицы.
В Крыму ребенок попал в больницу с иглой в желудке после неудачного лечения зуба
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении частного стоматолога.
В Крыму сотрудник госпредприятия задержан за крупную взятку
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вчера
Власти рассказали кто «раскрасил» воду в кранах симферопольцев
Генеральный директор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов объяснил, почему на этой неделе в Симферополе в районе Москольца, микрорайоне улицы Бородина, а также в поселках Грэсовский, Мирное и Богдановка из кранов потребителей текла «ржавая» вода.