Спасенного верблюда начнут лечить в Севастополе

История пятнадцатилетнего верблюда Бархана, переехавшего на ранчо под Севастополем, получила радостное продолжение. Животное начало специальный курс, который должен поправить его здоровье.

Об этом рассказала владелица верблюда Наталия Курласова.

«Найти лекарства было очень-очень непросто: по всей России люди узнавали и писали, мы работали настоящей сплоченной командой. Кто-то просто по работе летал в Тюмень и искал лекарства там. Люди помогали – будто это не мой верблюд, а всеобщий, севастопольский», – говорит Наталия Курласова.

Производители самого дорогого из требуемых препаратов сами связались с девушкой, как только он появился в наличии, подарили дополнительные лекарства и оплатили их доставку.

Сейчас здоровье всеобщего любимца находится под чутким контролем ветеринара. Новостями о ходе лечения Бархана Наталия Курласова планирует делиться с подписчиками в Instagram-аккаунте ранчо «Sugar Valley».

Напомним, до переезда в Сахарную Головку Бархан или ласково «Барик» несколько месяцев провел на короткой привязи во дворе частного дома. На его теле были пролежни, очень болели суставы задних ног, из-за чего каждый шаг давался животному с трудом.

«Мне его отдали за сигареты и небольшую сумму денег, потому что хозяин понимал, что либо он сдаст верблюда на мясо, либо он отдаст его нам», — рассказывала ForPost Наталия Курласова.

После новости о спасении Барика верблюд стал настоящей знаменитостью, и на ранчо к нему ежедневно приезжают гости.

В тексте использованы материалы: Форпост

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