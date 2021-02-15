Симферопольцев призвали сбивать сосульки с крыш и балконов

Власти Симферополя призвали жителей города и балансодержателей зданий помочь в ликвидации сосулек.

Как сегодня на совещании по водообеспечению сообщила глава администрации Симферополя Елена Проценко, работа коммунальщиков в этом направлении уже началась.

«На сегодняшний день у нас проблема с сосульками. Острая проблема. Поэтому хочу обратиться к балансодержателям зданий, чтобы они помогли и поучаствовали, чтобы вспомнили, что 15 метров прилегающей территории – это их зона ответственности. Опять же, к жителям города, чтобы они убрали сосульки на балконах», – сказала Проценко.

Она отметила, что решить проблему с сосульками одномоментно невозможно, поскольку коммунальщикам не хватает автовышек. В связи с этим планируется привлечь подразделения МЧС и оградить особо опасные участки.

«Сегодня выехала техника, но у нас нет такого количества вышек, чтобы одномоментно очистить все здания. Будем просить МЧС помочь и будем решать этот вопрос, – подчеркнула Проценко. – Уже службы выехали работать. Ограничительные ленты будем натягивать. И, конечно, обращаясь к жителям города: будьте внимательны, бдительны. Мы работаем над этим вопросом, но, к сожалению, быстро не получится исправить ситуацию. Будем стараться».

Ранее председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк сообщил, что за минувшие выходные в горах Крыма выпало до метра снега. Накануне в региональном гидрометцентре сообщили, что в Симферополе за прошедший в пятницу и субботу снегопад выпало две трети месячной нормы осадков.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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