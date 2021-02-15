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Власть

Россия завершила испытания системы предупреждения о ракетном нападении

07:20 понедельник, 15 февраля 2021

Испытания системы предупреждения о ракетном нападении завершились в РФ в конце 2020 года. Об этом сообщил генеральный конструктор СПРН, гендиректор МАК «Вымпел» Сергей Боев.

«В конце декабря 2020 года мы успешно завершили испытания системы СПРН в целом и командного пункта в частности», - отметил Боев в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

Как уточнили в программе, планируется построить радиолокационную станцию «Воронеж» в Крыму, которой предстоит наблюдать за тем, что происходит в акватории Черного и Средиземного морей.

В 2020 году средства СПРН РФ обнаружили более 90 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения, сообщили в программе.

Российская СПРН состоит из двух эшелонов: космического, включающего на данный момент четыре спутника «Тундра», и наземного, состоящего из сети станций типа «Воронеж», охватывающих своим радиолокационным полем все ракетоопасные направления. Основное назначение системы - в максимально короткие сроки засечь и взять на сопровождение баллистические ракеты, выпущенные по территории РФ или ее союзников.

В тексте использованы материалы: ТАСС

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