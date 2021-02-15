Россия завершила испытания системы предупреждения о ракетном нападении

Испытания системы предупреждения о ракетном нападении завершились в РФ в конце 2020 года. Об этом сообщил генеральный конструктор СПРН, гендиректор МАК «Вымпел» Сергей Боев.

«В конце декабря 2020 года мы успешно завершили испытания системы СПРН в целом и командного пункта в частности», - отметил Боев в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

Как уточнили в программе, планируется построить радиолокационную станцию «Воронеж» в Крыму, которой предстоит наблюдать за тем, что происходит в акватории Черного и Средиземного морей.

В 2020 году средства СПРН РФ обнаружили более 90 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения, сообщили в программе.

Российская СПРН состоит из двух эшелонов: космического, включающего на данный момент четыре спутника «Тундра», и наземного, состоящего из сети станций типа «Воронеж», охватывающих своим радиолокационным полем все ракетоопасные направления. Основное назначение системы - в максимально короткие сроки засечь и взять на сопровождение баллистические ракеты, выпущенные по территории РФ или ее союзников.

В тексте использованы материалы: ТАСС

Ранее Новости Крыма сообщали:

Российские военные стреляли из танков под Симферополем. Военнослужащие танковых подразделений армейского корпуса Черноморского флота России провели стрельбы в рамках боевой подготовки на полигоне Ангарский под Симферополем.

В Севастополе экс-матрос получил срок через 20 лет после дезертирства. Севастопольский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 годам тюрьмы бывшего матроса-призывника, который более 20 лет назад организовал кражу пистолетов и сбежал из части.

Украина предложила НАТО использовать воздушное пространство над Крымом. Украинские власти предложили НАТО использовать воздушное пространство над Крымом и прилегающими к полуострову областями Украины.

Боевые расчеты «Панцирь-С1» завершили учения в Крыму. Расчеты «Панцирь-С1» нашли и уничтожили воздушную цель в рамках учений Черноморского флота.