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Коронавирус в Крыму

Пять смертей пациентов с COVID-19 зафиксировано в Крыму

12:32 понедельник, 15 февраля 2021

Пять пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Республики Крым.

Всего с начала пандемии зафиксирован 861 летальный случай.

За сутки в Крыму подтверждено 128 новых случаев COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 34 523 человек. Выздоровевших за весь период – 29 946 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Инфекционист предупредил об опасности тканевых масок. Многоразовые маски из неопрена и других тканей не только не защищают от корнонавируса, но и могут вызывать проблемы с кожей.

Все меньше и меньше: сводка по новым заражениям в Крыму. За 14 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 128 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 18 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Никто не болеет? В Крыму пообещали еще сократить коечный ковидный фонд. На сегодняшний день республика использует не больше 60% от имеющегося в распоряжении коечного фонда, определенного для лечения больных COVID-19.

COVID-19 в Севастополе выявлен за сутки у 79 человек, четверо скончались. Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 79 человек.

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