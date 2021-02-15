Пять смертей пациентов с COVID-19 зафиксировано в Крыму

Пять пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Республики Крым.

Всего с начала пандемии зафиксирован 861 летальный случай.

За сутки в Крыму подтверждено 128 новых случаев COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 34 523 человек. Выздоровевших за весь период – 29 946 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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