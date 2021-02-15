Прогноз погоды в Крыму на понедельник 15 февраля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 15 февраля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (сильный северо-восточный ветер местами до 17 м/с), уровень опасности желтый, прочие опасности (на дорогах гололедица), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - прочие опасности (на дорогах гололедица.), уровень опасности желтый, ветер (сильный северо-восточный ветер местами до 17 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (сильный северо-восточный ветер местами до 17 м/с), уровень опасности желтый, прочие опасности (а дорогах гололедица), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (сильный северо-восточный ветер до 17 м/с), уровень опасности желтый, прочие опасности (гололедица), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый, гололедно-изморозевое отложение (местами изморозь), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от -10 до -4, ночью около -8 градусов. Ветер С 8 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 87 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от -3 до 0, ночью около -3 градусов. Ветер северный 9 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 79 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от -4 до -1, ночью от -4 до -3 градусов. Ветер северный 24 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 75 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от -4 до -2, ночью около -4 градусов. Ветер С 21 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 88 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от -3 до -2, ночью около -3 градусов. Ветер северный 23 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 83 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -6 до -1, ночью около -5 градусов. Ветер С 18 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 80 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -9 до -2, ночью около -7 градусов. Ветер северо-западный 10 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 81 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -8 до -1, ночью от -7 до -6 градусов. Ветер северо-западный 21 км/час, возможны порывы до 50 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 80 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от -8 до -4, ночью около -8 градусов. Ветер северный 9 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 79 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от -8 до -5, ночью около -8 градусов. Ветер С 10 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 85 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 5 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 10, в Евпатории - 8, на мысе Казантип в Азовском море - 7, в Керчи - 7, в Николаевке - 9, в Севастополе - 10, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 7, в Феодосии - 9, в Ялте - 10 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 9, в Египте - 23, на Кипре - 18, в Одессе - 4, в Сочи - 11, в Турции - 18, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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