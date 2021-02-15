Пресной воды под Азовским морем недостаточно, чтобы обеспечить Крым

фото © Новости Крыма

Ученые опровергают информацию президента РФ Владимира Путина о том, что под Азовским морем могут быть очень большие запасы пресной воды для решения вододефицита в Крыму.

«Вероятность того, что там будут какие-то подземные воды в количестве, которого будет достаточно для водоснабжения, резко стремится к нулю. И об этом говорят не только наши специалисты, но и специалисты из-за «поребрика», ‒ сказал ученый секретарь Института геологических наук Руслан Гаврилюк.

Его слова подтверждает другой ученый – заместитель директора МГИ института Российской академии наук (РАН) Антон Георга-Копулос. Он отметил, что точных исследований о запасах пресной воды под Азовским морем нет.

«Так, чтобы сказать, что существует огромный источник пресной воды, которую мы могли бы сейчас использовать, не задумываясь о каких-то последствиях, мы, к сожалению, этого сказать не можем. Таких данных у нас нет», ‒ считает он.

Доктор геологических наук Николай Огняник исследовал подземные воды Крыма в советское время. Вспоминает, что в Азовском море, в пяти километрах от берега, геологи находили два источника пресной воды. Но запасы были незначительные – хватило бы лишь на несколько человек.

«Возможно, в частном случае где-то какой-то семье хватило бы. Но даже для маленького города такого снабжения водой в мире, насколько мне известно, нет», ‒ объясняет он.

В тоже время заведующий кафедрой гидрогеологии Алексей Кошляков отмечает, что теоретически такая вода под Азовом может быть.

«Существует так называемая субмаринная разгрузка подземных вод. Воды подземных водоносных горизонтов разгружаются в море», – поясняет он.

Иначе говоря, подземные воды с материка впадают в Азовское море, просачиваются и накапливаются в горной породе и песке под морским дном. Оттуда пресную воду можно добывать бурением, например, как нефть.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти рассказали кто «раскрасил» воду в кранах симферопольцев. Генеральный директор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов объяснил, почему на этой неделе в Симферополе в районе Москольца, микрорайоне улицы Бородина, а также в поселках Грэсовский, Мирное и Богдановка из кранов потребителей текла «ржавая» вода.

Власти Ялты уже посчитали сколько воды даст Ялте таяние снега. Таяние выпавшего 12 и 13 февраля снега даст водохранилищам Ялты приток в объеме 6-8 миллионов кубометров.

Электросети Ялты не выдерживают февральских морозов. Власти Ялты отмечают, что февральская непогода с заморозками привела к массовым сбоям в электроснабжении в регионе.

Симферопольцев призвали сбивать сосульки с крыш и балконов. Власти Симферополя призвали жителей города и балансодержателей зданий помочь в ликвидации сосулек.