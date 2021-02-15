Водный кризис
Развитие сюжета: Власти рассказали кто «раскрасил» воду в кранах симферопольцев ● Власти Ялты уже посчитали сколько воды даст Ялте таяние снега ● У жителей Симферополя из крана пошла синяя вода ● Снегопад приостановил строительство водовода и водозабора в Крыму ● Почему Алуште не достается вода из Ялты
Пресной воды под Азовским морем недостаточно, чтобы обеспечить Крым
фото © Новости Крыма
Ученые опровергают информацию президента РФ Владимира Путина о том, что под Азовским морем могут быть очень большие запасы пресной воды для решения вододефицита в Крыму.
«Вероятность того, что там будут какие-то подземные воды в количестве, которого будет достаточно для водоснабжения, резко стремится к нулю. И об этом говорят не только наши специалисты, но и специалисты из-за «поребрика», ‒ сказал ученый секретарь Института геологических наук Руслан Гаврилюк.
Его слова подтверждает другой ученый – заместитель директора МГИ института Российской академии наук (РАН) Антон Георга-Копулос. Он отметил, что точных исследований о запасах пресной воды под Азовским морем нет.
«Так, чтобы сказать, что существует огромный источник пресной воды, которую мы могли бы сейчас использовать, не задумываясь о каких-то последствиях, мы, к сожалению, этого сказать не можем. Таких данных у нас нет», ‒ считает он.
Доктор геологических наук Николай Огняник исследовал подземные воды Крыма в советское время. Вспоминает, что в Азовском море, в пяти километрах от берега, геологи находили два источника пресной воды. Но запасы были незначительные – хватило бы лишь на несколько человек.
«Возможно, в частном случае где-то какой-то семье хватило бы. Но даже для маленького города такого снабжения водой в мире, насколько мне известно, нет», ‒ объясняет он.
В тоже время заведующий кафедрой гидрогеологии Алексей Кошляков отмечает, что теоретически такая вода под Азовом может быть.
«Существует так называемая субмаринная разгрузка подземных вод. Воды подземных водоносных горизонтов разгружаются в море», – поясняет он.
Иначе говоря, подземные воды с материка впадают в Азовское море, просачиваются и накапливаются в горной породе и песке под морским дном. Оттуда пресную воду можно добывать бурением, например, как нефть.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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