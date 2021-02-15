Почти два десятка машин застряли в снежных заносах в Крыму

На выходных из снежных заносов крымским спасателям пришлось вытаскивать 17 машин.

Об этом сообщила замначальника отдела информации и связи с общественностью ГУ МЧС России по Крыму Елизавета Мирошниченко в эфире радио «Спутник в Крыму».

Она напомнила, что все спасательные службы сейчас работают в усиленном режиме работы.

«Погода стала причиной нескольких ДТП в разных районах полуострова. Из-за налипания снега и образования снежных заносов водители транспортных средств застряли и не смогли далее самостоятельно продолжить движение. К счастью, никто из водителей и пассажиров не пострадал. Всего было извлечено 16 транспортных средств в субботу, и еще одна машина в воскресенье», - рассказала подробности представитель чрезвычайного ведомства.

Она уточнила, что запрет проезда на плато Ай-Петри, которое является любимым местом для «снежного» отдыха у туристов и крымчан, значительно облегчил дежурство и работу спасателей. При этом, несмотря на предупреждения, некоторые все же пытались попасть на плато.

Сейчас специальная группа ГУ МЧС по Крыму дежурит на всех участках, где есть риски возникновения ЧП: Ангарский и Грушевский перевалы, плато Ай-Петри и т.д. Ситуация остается стабильной, заключила Мирошниченко.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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