«Переломный» момент: снегопад в Крыму добавил работы травматологам

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За прошедшие выходные симферопольцы на 30% чаще, чем в бесснежные выходные обращались за медицинской помощью в травматологии крымской столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«С 12 по 14 февраля до 30% возросло количество обратившихся в травматологические пункты/отделения медицинских организаций Симферополя по сравнению с аналогичным периодом, но без снегопада», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в Минздраве подчеркнули, что 10 и 11 февраля в северных и западных регионах Крыма почти на 30% увеличилось количество обратившихся за медицинской помощью в связи с травмами, полученными в результате падений или мелких ДТП из-за сложившихся погодных условий.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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