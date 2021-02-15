Происшествия
«Переломный» момент: снегопад в Крыму добавил работы травматологам
фото © ria.ru
За прошедшие выходные симферопольцы на 30% чаще, чем в бесснежные выходные обращались за медицинской помощью в травматологии крымской столицы.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
«С 12 по 14 февраля до 30% возросло количество обратившихся в травматологические пункты/отделения медицинских организаций Симферополя по сравнению с аналогичным периодом, но без снегопада», - отметили в ведомстве.
Кроме того, в Минздраве подчеркнули, что 10 и 11 февраля в северных и западных регионах Крыма почти на 30% увеличилось количество обратившихся за медицинской помощью в связи с травмами, полученными в результате падений или мелких ДТП из-за сложившихся погодных условий.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму машина слетела в море. Водитель и пассажир успели выскочить.
Почти два десятка машин застряли в снежных заносах в Крыму. На выходных из снежных заносов крымским спасателям пришлось вытаскивать 17 машин.
В СК рассказали подробности гибели ребенка на пожаре в Крыму. Следователи Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю начали проверку по факту гибели 9-месячного ребенка на пожаре в Бахчисарае, сообщили в пресс-службе ведомства.
В Симферополе чуть не обрушилась кровля спортшколы. В Симферополе сотрудники МЧС и «Крым-спаса» предотвратили обрушение натяжного тентового потолка над ледовым катком школы зимних видов спорта «Наследие».
«Переломный» момент: снегопад в Крыму добавил работы травматологам
За прошедшие выходные симферопольцы на 30% чаще, чем в бесснежные выходные обращались за медицинской помощью в травматологии крымской столицы.
В Крыму ребенок попал в больницу с иглой в желудке после неудачного лечения зуба
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении частного стоматолога.
В Крыму сотрудник госпредприятия задержан за крупную взятку
За сумму в 115 тысяч рублей подозреваемый пообещал жителю села Чистенькое Симферопольского района очень быстро подключить газ и в дальнейшем не проверять оборудование.
Под Симферополем столкнулись 32 автомобиля
В Симферопольском районе на трассе на Симферополь в районе поворота на пгт Гвардейское произошло несколько ДТП с участием 32 единиц автотранспорта.
вчера
Власти рассказали кто «раскрасил» воду в кранах симферопольцев
Генеральный директор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов объяснил, почему на этой неделе в Симферополе в районе Москольца, микрорайоне улицы Бородина, а также в поселках Грэсовский, Мирное и Богдановка из кранов потребителей текла «ржавая» вода.