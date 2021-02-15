Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: COVID-19 в Севастополе выявлен за сутки у 79 человек, четверо скончались ● Четыре человека с коронавирусом умерли в Крыму за сутки ● Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму ● Шесть человек с коронавирусом скончались в Крыму за сутки ● Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка
Никто не болеет? В Крыму пообещали еще сократить коечный ковидный фонд
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На сегодняшний день республика использует не больше 60% от имеющегося в распоряжении коечного фонда, определенного для лечения больных COVID-19.
Об этом в интервью телеканалу Миллет заявила заместитель Председателя Совета министров РК – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская.
— Коечного фонда достаточно республике, с учетом того, что у нас снижается заболеваемость, и в том числе заболеваемость в тяжелых случаях, когда необходима госпитализация. На сегодняшний день у нас 61% занятого коечного фонда, — рассказала Романовская.
Вице-премьер также отметила, что также в этой связи было принято решение «сократить ковидный коечный фонд».
— Из 4 тысяч коек, которые были выделены под ковидные госпитали, мы сокращаем больше 600 коек. И я думаю, что с учетом того, что, если так будет падать заболеваемость, коечный фонд по-прежнему дальше будет сокращаться, — пояснила Романовская.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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