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Коронавирус в Крыму

Никто не болеет? В Крыму пообещали еще сократить коечный ковидный фонд

08:32 понедельник, 15 февраля 2021
Никто не болеет? В Крыму пообещали еще сократить коечный ковидный фонд

фото © rbc.ru

На сегодняшний день республика использует не больше 60% от имеющегося в распоряжении коечного фонда, определенного для лечения больных COVID-19.

Об этом в интервью телеканалу Миллет заявила заместитель Председателя Совета министров РК – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская.

— Коечного фонда достаточно республике, с учетом того, что у нас снижается заболеваемость, и в том числе заболеваемость в тяжелых случаях, когда необходима госпитализация. На сегодняшний день у нас 61% занятого коечного фонда, — рассказала Романовская.

Вице-премьер также отметила, что также в этой связи было принято решение «сократить ковидный коечный фонд».

— Из 4 тысяч коек, которые были выделены под ковидные госпитали, мы сокращаем больше 600 коек. И я думаю, что с учетом того, что, если так будет падать заболеваемость, коечный фонд по-прежнему дальше будет сокращаться, — пояснила Романовская.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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Никто не болеет? В Крыму пообещали еще сократить коечный ковидный фонд

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