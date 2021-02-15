На пожаре в Крым погиб девятимесячный ребенок

Накануне в Бахчисарае на пожаре погиб 9-месячный ребенок, еще один с ожогами доставлен в больницу.

Об этом сообщила замначальника отдела информации и связи с общественностью ГУ МЧС России по Крыму Елизавета Мирошниченко.

Информация о возгорании жилого дома в Бахчисарае по улице Островского поступила в службу спасения накануне в 19:15. Прибывшие спасатели выяснили, что огнем охвачен одноэтажный частный дом на площади 60 кв.м.

«К сожалению, информация о пожаре поступила поздно, и весь дом уже был охвачен огнем. Спасатели локализировали возгорание. Но после ликвидации со слов соседей стало известно, что в доме могли находиться дети. Во время разведки спасатели нашли на пожаре погибшего, предположительного, девятимесячного ребенка. Соседи также рассказали, что еще до прибытия пожарных вывели с пожара еще одного ребенка». - рассказала Мирошниченко.

Пострадавшего с ожогами и травмами отправили в 6-ую городскую больницу. На месте была организована работа психологов. Всего к ликвидации последствий пожара были привлечены 27 человек и 9 единиц техники. Органами МВД проводится проверка, также будут установлены причины пожара.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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