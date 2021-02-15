На крымских дорогах установят комплексы фиксации нарушений ПДД

В Крыму с 15 по 21 февраля разместят передвижные комплексы автоматизированной фиксации нарушений правил дорожного движения.

Как сообщили в Госавтоинспекции МВД России по Крыму, такое решение было принято на основании проведенного анализа аварийности на дорогах полуострова.

Со списком районов и населенных пунктов Крыма, в которых появятся такие комплексы, можно ознакомиться на сайте ведомства.

Ранее в Крыму уже устанавливали дополнительные камеры видеонаблюдения в период с 8 по 14 февраля.

По данным Крымстата на ноябрь 2020 года, на полуострове на 4% увеличилась смертность в результате ДТП.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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