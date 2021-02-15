Крым оказался в пятерке регионов со сложной ВИЧ-обстановкой

В России отмечают ухудшение ситуации с ВИЧ в Иркутской, Кемеровской, Ленинградской, Оренбургской областях. Также упоминается и Крым.

Об этом заявили аналитики проекта «Если быть точным», пишет «Коммерсант».

Для расчета рейтинга ВИЧ-инфицированных аналитики разработали собственную методику: учитывается процент населения, обследованного на ВИЧ за год, количество людей, живущих с ВИЧ, сколько из них состоит на учете. Также в основу рейтинга берутся данные о том, получают ли больные лечение, и о количестве умерших от ВИЧ за год.

«Мы рассчитали условный индекс для каждого критерия, затем трансформировали и сложили. Если регион проседает по одному показателю, например, по числу состоящих на учете, но по другим все более или менее хорошо, то регион не попадет вниз», — пояснила аналитик проекта Ксения Бабихина.

Все регионы разделены на пять групп. Самая проблемная — группа «Е», куда попали Крым, Оренбургская, Иркутская, Кемеровская и Ленинградская области.

При этом если Иркутская и Кемеровская области уже шестой год подряд становятся регионами с самой высокой выраженностью проблемы, то Ленинградская область попадала туда в пятый раз, Оренбургская в третий раз, а Крым впервые. Напомним, в Крыму тенденция ухудшения ситуации стала заметна в 2018 году.

В Республике Крым экспертов насторожил низкий показатель лечения и постановки на диспансерный учет, что уже само по себе обостряет ситуацию.

В группу «А» — лидеры по борьбе с ВИЧ — вошли 13 регионов, в том числе Сахалинская, Брянская области, Ингушетия, Калмыкия и Чувашия. Свои позиции улучшили Татарстан, Липецкая область и Забайкальский край.

Москва осталась в группе «D» (проблема выражена выше среднего), Санкт-Петербург — в группе «С» (средняя выраженность проблемы).

В тексте использованы материалы: Форпост

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