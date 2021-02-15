Количество случаев коронавируса в Севастополе превысило 11 тысяч

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Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 80 человек.

Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.

Общее количество подтвержденных случаев в городе составило 11 062, при этом 9 901 человек уже выздоровел.

За сутки скончались четверо пациентов с подтвержденным COVID-19, общее количество летальных случаев в городе составило 449.

В Крыму коронавирус подтвержден у 34 523 человек. Выздоровевших за весь период 29 946 человек, умер 861 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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