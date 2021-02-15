Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Пять смертей пациентов с COVID-19 зафиксировано в Крыму ● В Крыму проведут вакцинацию работников курортной сферы ● Инфекционист предупредил об опасности тканевых масок ● Все меньше и меньше: сводка по новым заражениям в Крыму ● Никто не болеет? В Крыму пообещали еще сократить коечный ковидный фонд
Количество случаев коронавируса в Севастополе превысило 11 тысяч
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Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 80 человек.
Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.
Общее количество подтвержденных случаев в городе составило 11 062, при этом 9 901 человек уже выздоровел.
За сутки скончались четверо пациентов с подтвержденным COVID-19, общее количество летальных случаев в городе составило 449.
В Крыму коронавирус подтвержден у 34 523 человек. Выздоровевших за весь период 29 946 человек, умер 861 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму проведут вакцинацию работников курортной сферы. Минкурортов Крыма инициировали вакцинацию почти 5 тыс. работников отелей и санаториев.
Инфекционист предупредил об опасности тканевых масок. Многоразовые маски из неопрена и других тканей не только не защищают от корнонавируса, но и могут вызывать проблемы с кожей.
Все меньше и меньше: сводка по новым заражениям в Крыму. За 14 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 128 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 18 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Никто не болеет? В Крыму пообещали еще сократить коечный ковидный фонд. На сегодняшний день республика использует не больше 60% от имеющегося в распоряжении коечного фонда, определенного для лечения больных COVID-19.
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Водитель и пассажир успели выскочить.
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