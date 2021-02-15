Какой сегодня праздник 15 февраля

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Сегодня, 15 февраля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Сретение Господне

Фото Правмир

В праздник Сретения Господня Церковь воспоминает важное событие в земной жизни Иисуса Христа. В 40-й день по рождении Богомладенец был принесен в Иерусалимский храм - центр религиозной жизни богоизбранного народа. По закону Моисееву женщине, родившей младенца мужского пола, в продолжение 40 дней было запрещено входить в храм Божий. После этого срока мать приходила в храм с младенцем, чтобы принести Господу благодарственную и очистительную жертву. Пресвятая Дева, Матерь Божия, не имела нужды в очищении, ибо неискусомужно родила Источник чистоты и святости, но по глубокому смирению Она подчинилась предписанию закона.

Праздник Сретения Господня относится к древнейшим праздникам христианской Церкви. Но, несмотря на раннее происхождение, этот праздник до VI века совершался не так торжественно. В 528 году, при императоре Юстиниане (527 - 565), Антиохию постигло бедствие - землетрясение, от которого погибло много народа. За этим несчастьем последовало другое. В 544 году появилась моровая язва, уносившая ежедневно по несколько тысяч человек. В эти дни всенародного бедствия одному из благочестивых христиан было открыто, чтобы празднование Сретения Господня совершать торжественнее.

Когда в день Сретения Господня было совершено всенощное бдение и крестный ход, бедствия в Византии прекратились. В благодарность Богу, Церковь в 544 году установила праздновать Сретение Господне торжественнее.

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

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Начиная с 2011 года в России отмечается важная памятная дата — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Он утвержден Федеральным законом № 320-ФЗ «О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона «О Днях воинской славы и памятных датах России», подписанным Президентом РФ 29 ноября 2010 года.

15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Памятная дата установлена, чтобы напомнить об этом событии, а также в память о более 14 тысячах советских солдат и офицеров, не вернувшихся с афганской войны.

Сегодня в честь этой даты традиционно во многих российских городах проходят торжественные и памятные мероприятия, митинги и акции, с участием ветеранов боевых действий, представителей власти, общественности и учреждений военно-патриотического воспитания молодежи.

Громницы (Сретение)

Громница служит границею между зимой и весной, отчего и второе название праздника Сретения в простонародье объясняют встречей зимы с весною: на Сретение зима с весною встретилась; в Сретение солнце на лето, зима на мороз поворотила.

Также сегодня, 15 февраля, отмечают такие праздники:

- Международный день операционной медицинской сестры

- Всемирный день православной молодежи

- День войск правительственной связи РФ

- День памяти воинов-интернационалистов в Беларуси

- День чествования участников боевых действий на территории других государств в Украине

- День президентов США

- День завязывания узелков на счастье

- День осведомленности о холостом образе жизни (Singles Awareness Day)

- День звона колец

- Международный день детей, больных раком (International Childhood Cancer Day)

- День Паринирваны

- День освобождения Афганистана

- День круглых леденцов (National Gumdrop Day) в США

- День барана в Новой Зеландии

- День национального флага Канады

Сегодня именины празднуют: Гавриил, Агафодор, Иордан.

Что происходило 15 февраля в прошлые годы

399 - Сократа приговорили к смертной казни

1763 - Австрия и Пруссия заключают Губертусбургский мир.

1895 - в Москве по инициативе сестер Гнесиных основана первая в Российской империи музыкальная школа для детей.

1897 - Фердинанд Браун публикует схему осциллографа.

1919 - Украинская Национальная Рада приняла закон об употреблении украинского языка в государственных учреждениях.

1926 - было произнесено самую длинную в истории парламентскую речь (депутат Мартинсон в Государственной думе Эстонии, 11 часов)

1943 - обергруппенфюрер SS Пауль Хауссер, открыто нарушив личный приказ Гитлера, отдал приказ эвакуировать находившийся под его командованием танковый корпус SS из-под Харькова.

1946 - Демонстрируется работа цифрового компьютера ENIAC.

1961 - Авиакатастрофа под Брюсселем

1969 - В Кембридже проводится первое искусственное оплодотворение человека.

1970 - Компания IBM предлагает гибкий магнитный диск для хранения информациидискету.

1973 - Спутник «Прогноз-3» отправляется на орбиту для исследования солнечных вспышек.

1989 - окончание вывода войск СССР из Афганистана.

2005 - в США начал работу популярный видеосайт YouTube

2010 - Произошла самая крупная железнодорожная катастрофа в истории Бельгии.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 15 февраля. Какие праздники будут завтра?

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