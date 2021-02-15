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Общество

Из-за снегопада крымчане пересели на коней

12:47 понедельник, 15 февраля 2021

Всадники перегнали все проезжающие мимо автомобили.

Сильный снег застал жителей Крыма врасплох. Дорожные службы не успевали расчищать трассы, и, чтобы добраться по своим делам, крымчанам пришлось проявить смекалку. Двое мужчин не растерялись и оседлали лошадей.

Видео всадников в метели заснял водитель проезжавшего мимо автомобиля и выложил в группу «Плохие новости | Жесть.Крым» в соцсети «ВКонтакте».

«Когда снегоуборочная техника не вышла на улицы, а ехать как-то надо», — так очевидец подписал снятое.

Как сообщалось, снегопад на выходных привел к ДТП, в которое попали 32 автомобиля одновременно. При этом движение на Крымском мосту не прерывалось — транспортный переход посыпали солью.

В тексте использованы материалы: Форпост

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