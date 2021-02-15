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Коронавирус в Крыму

Инфекционист предупредил об опасности тканевых масок

09:32 понедельник, 15 февраля 2021
Инфекционист предупредил об опасности тканевых масок

фото © pixabay.com

Многоразовые маски из неопрена и других тканей не только не защищают от корнонавируса, но и могут вызывать проблемы с кожей.

Об этом рассказал врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков в эфире радиостанции «Вести FM».

«Защиты именно от коронавирусной инфекции (тканевая маска) никакой не несет, более того, вызывает воспалительные изменения на коже лица, вызывает изменения со стороны носоглотки... Она не фильтрует так, как фильтрует медицинская маска», – предупредил специалист.

По словам Тимакова, неопреновые маски опасны тем, что они могут задерживать и накапливать в себе вирус.

«Если тряпичные маски можно постирать или уничтожить вирус, то в неопрене более глубокие поры и они закрыты, в них будет дольше содержаться инфекция, которую мы вдыхаем или выдыхаем», – уточнил инфекционист.

Он посоветовал пользоваться обычной медицинской маской, которая гораздо эффективнее тканевых изделий.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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