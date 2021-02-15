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Власть

Электросети Ялты не выдерживают февральских морозов

16:20 понедельник, 15 февраля 2021
Ялта

Власти Ялты отмечают, что февральская непогода с заморозками привела к массовым сбоям в электроснабжении в регионе.

«Большее количество жалоб поступило за эту неделею в части качества снабжения электроэнергией. Низкие температуры дают серьезную нагрузку на сети, сети не выдерживают. Алупка, Симеиз, Оползневое, Мисхор, поселок Восход – это те места, где у нас происходят самые частые проблемы с электроэнергией», – сказала на совещании по проблемам с водоснабжением 15 февраля глава администрации Ялты Янина Павленко.

По ее словам, с выходных остаются без электроснабжения ряд домов в Симеизе.

Вместе с этим, Павленко указала на нехватку техники в регионе для оперативной борьбы с непогодой.

«Заморозки, которые пришли в Ялту, выявили недостаток коммунальной техники. В связи с этим отрабатываем с министром ЖКХ до конца недели перечень необходимой техники, чтобы технически оснащать регион», – сказала Павленко.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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