Общество
Археологи обнаружили в Крыму больше тысячи находок при раскопках римского могильника
фото © Крым.реалии
Когда в Крыму началось строительство трассы «Таврида», в этой зоне развернулись масштабные научные раскопки.
На последнем этапе специалисты наткнулись на курган времен Римской империи, где обнаружили больше тысячи находок.
Еще в 2018 году археологи узнали о могильнике Киль-Дере в Инкерманской долине неподалеку от Севастополя, однако работы в нем начались в 2020 году. Специалисты отметили, что курган разграбили «черные копатели» в 2000-х годах, но некоторые важные находки остались.
По словам ученого из Института археологии РАН Олега Шарова, из 232 захоронений только 14 оказались нетронуты. Были найдены посуда конца I-II веков нашей эры, кувшины II-III века н. э., емкости из стекла, 63 надгробия разного типа, древнеримские монеты III века н. э., упряжь для коней в интересном ажурном стиле времен Марка Аврелия, застежки, а также пряжки.
В Белогорском и Кировском районах полуострова эксперты изучили 22 кургана. Там обнаружили втоптанную в пол золотую серьгу-калачик весом до 12 грамм – это самая крупная подобная находка. Что касается скифских могильников, то их сильно разграбили, и ученым не досталось целого «скифа».
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