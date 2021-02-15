Археологи обнаружили в Крыму больше тысячи находок при раскопках римского могильника

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Когда в Крыму началось строительство трассы «Таврида», в этой зоне развернулись масштабные научные раскопки.

На последнем этапе специалисты наткнулись на курган времен Римской империи, где обнаружили больше тысячи находок.

Еще в 2018 году археологи узнали о могильнике Киль-Дере в Инкерманской долине неподалеку от Севастополя, однако работы в нем начались в 2020 году. Специалисты отметили, что курган разграбили «черные копатели» в 2000-х годах, но некоторые важные находки остались.

По словам ученого из Института археологии РАН Олега Шарова, из 232 захоронений только 14 оказались нетронуты. Были найдены посуда конца I-II веков нашей эры, кувшины II-III века н. э., емкости из стекла, 63 надгробия разного типа, древнеримские монеты III века н. э., упряжь для коней в интересном ажурном стиле времен Марка Аврелия, застежки, а также пряжки.

В Белогорском и Кировском районах полуострова эксперты изучили 22 кургана. Там обнаружили втоптанную в пол золотую серьгу-калачик весом до 12 грамм – это самая крупная подобная находка. Что касается скифских могильников, то их сильно разграбили, и ученым не досталось целого «скифа».

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