Вода или туристы: что будет с предстоящим курортным сезоном в Крыму

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Туристы, которые приедут в Крым в 2021 году, вряд ли остро ощутят нехватку воды на полуострове, поскольку осадки будут не только более обильными, чем в прошлом году, но еще и прольются в «нужных» местах.

А вот жителям республики и другим отраслям на полуострове придется по-прежнему «затягивать пояса». Об этом рассказали эксперты в эфире радио «Спутник в Крыму».

По словам директора научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолия Копачевского, притоки в 2021 году будут лучше, чем в 2020-м, кроме того историческая зона самого большого риска – восточный Крым – полноценно обеспечивается подземными водами.

«Если говорит о Феодосии, Судаке и, соответственно, Керчи, то они снабжаются водой из Просторненского и Нежинского водоносных горизонтов, и на сегодняшний день снижение дебета не прогнозируется, - пояснил он. – Ялта на сегодняшний день полностью обеспечена водой из водопадов, идет обильное накопление воды в Счастливенском и Загорском водохранилищах – там достаточные притоки, и воду оттуда не берут, накапливают на летний сезон. Алушта уже тоже накапливает эту воду. Поэтому в целом это благоприятно».

Еще лучше обстоят дела в Севастополе. По словам доктора технических наук, профессора, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры КФУ им. В.И. Вернадского Ильи Николенко, Чернореченское водохранилище продолжает получать одни из самых значительных притоков, при этом объемы потребляемой воды намного меньше, чем поступающие с осадками.

«Самая большая проблема – это центральная и северная часть Крыма. Она не такая рекреационная, с другой стороны, здесь живет большая часть населения Крыма и большая часть народного хозяйства Крыма сосредоточена в этом регионе. Если мы говорим о развитии рекреации, вопрос более-менее закрывается, но что делать остальным регионам, какие меры принимать? Надо составлять какие-то комплексные планы, системные планы», - заключил ученый.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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