Власть
Власти Ялты просят Аксенова вернуть охранный статус усадьбе Меллер-Закомельских
Власти Ялты направили письмо главе Крыма Сергею Аксенову с просьбой вернуть охранный статус старинной усадьбе Меллер-Закомельских на улице Чехова, которая сейчас является корпусом бывшего санатория «Киев».
Об этом после выезда на этот объект и встречи с представителем его владельца сообщила российская глава администрации города Янина Павленко.
«Письмо на главу Крыма с просьбой вернуть усадьбе статус, который спасет ее от сноса, отправлено. Очень надеемся, что будет рассмотрен вопрос внесения здания в Единый государственный реестр объектов культурного наследия – памятников истории и культуры народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения», – написала Павленко на своей странице в Facebook.
Она добавила, что также «ждет окончательного решения комитета по охране культурного наследия».
«Также обратилась к собственникам с просьбой навести порядок на этой территории, здесь красивейший парк, который может служить прекрасным местом отдыха для ялтинцев и гостей города», – отметила она.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Симферополе с понедельника перекроют семь улиц. АО «ВАД» с 15 февраля приступает к ремонту семи объектов улично-дорожной сети Симферополя, сообщил пресс-секретарь компании Григорий Назаров.
Власти рассказали о пользе плохой погоды для севастопольцев. Снег и дождь, свалившиеся на Севастополь в последние дни, нужны городу, так как пополняют Чернореченское водохранилище.
Часть улиц Симферополя на день останется без света из-за ремонта. В ближайший понедельник на шести улицах крымской столицы будет отключено электроснабжение из-за проведения капремонта.
Почти 700 человек задействованы в расчистке Симферополя от снега. Почти 700 человек занимаются уборкой снега в Симферополе.
COVID-19 в Севастополе выявлен за сутки у 79 человек, четверо скончались
Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 79 человек.
В Симферополе за два дня выпало две трети месячной нормы осадков
Две трети месячной нормы осадков в виде снега выпало в Симферополе за прошедший в пятницу и субботу снегопад.
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму
За 13 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 138 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 27 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Под Симферополем столкнулись 32 автомобиля
В Симферопольском районе на трассе на Симферополь в районе поворота на пгт Гвардейское произошло несколько ДТП с участием 32 единиц автотранспорта.
18 часов назад
Коронавирус в Крыму снова пошел в рост
11 февраля
Фура повисла на отбойнике Крымского мостафото
11 февраля
Жители одного из районов Крыма пригрозили Аксенову фото
Жители Ленинского района Крыма в очередной раз пожаловались главе республики Сергею Аксенову на центральную районную больницу. Точнее – на ее отсутствие.