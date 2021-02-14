Власти Ялты просят Аксенова вернуть охранный статус усадьбе Меллер-Закомельских

Власти Ялты направили письмо главе Крыма Сергею Аксенову с просьбой вернуть охранный статус старинной усадьбе Меллер-Закомельских на улице Чехова, которая сейчас является корпусом бывшего санатория «Киев».

Об этом после выезда на этот объект и встречи с представителем его владельца сообщила российская глава администрации города Янина Павленко.

«Письмо на главу Крыма с просьбой вернуть усадьбе статус, который спасет ее от сноса, отправлено. Очень надеемся, что будет рассмотрен вопрос внесения здания в Единый государственный реестр объектов культурного наследия – памятников истории и культуры народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения», – написала Павленко на своей странице в Facebook.

Она добавила, что также «ждет окончательного решения комитета по охране культурного наследия».

«Также обратилась к собственникам с просьбой навести порядок на этой территории, здесь красивейший парк, который может служить прекрасным местом отдыха для ялтинцев и гостей города», – отметила она.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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