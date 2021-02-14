Общество
В Симферопольском зооуголке могут появиться львы и дагестанские туры
В Симферопольском зооуголке есть перекос по количеству видов животных. Например, пять медведей, много лошадей, но нет львов.
В связи с этим возможна покупка недостающих животных или обмен с другими зоопарками. Об этом в интервью «Крымской газете» рассказал директор МБУК «Парки столицы» Денис Свирякин.
«У нас, допустим, нет льва. Хотелось бы приобрести семью львов. У нас живет очень почтенного возраста тигр, которому скоро может понадобиться замена. При этом у нас пять медведей. Это много. Как и лошадей. Посетителям не интересно на всех смотреть. Соответственно, на сегодняшний день у нас есть некий перекос», — поделился Свирякин.
Свирякин добавил, что стоимость льва зависит от породы, возраста и других параметров – варьируется от 100 до 300 тысяч рублей.
«Кроме льва хочется еще дагестанского или кубанского тура, они очень красивые. Среди зоопарков существует хорошая практика: если у тебя каких-то зверей или птиц много, то можно обменяться. Поэтому мы сейчас хотим не только разнообразить, но и параллельно омолодить зооуголок», — подытожил он.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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