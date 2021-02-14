Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.2
воздух -5
море +11

Общество

В Симферопольском зооуголке могут появиться львы и дагестанские туры

15:17 воскресенье, 14 февраля 2021
Симферополь

В Симферопольском зооуголке есть перекос по количеству видов животных. Например, пять медведей, много лошадей, но нет львов.

В связи с этим возможна покупка недостающих животных или обмен с другими зоопарками. Об этом в интервью «Крымской газете» рассказал директор МБУК «Парки столицы» Денис Свирякин.

«У нас, допустим, нет льва. Хотелось бы приобрести семью львов. У нас живет очень почтенного возраста тигр, которому скоро может понадобиться замена. При этом у нас пять медведей. Это много. Как и лошадей. Посетителям не интересно на всех смотреть. Соответственно, на сегодняшний день у нас есть некий перекос», — поделился Свирякин.

Свирякин добавил, что стоимость льва зависит от породы, возраста и других параметров – варьируется от 100 до 300 тысяч рублей.

«Кроме льва хочется еще дагестанского или кубанского тура, они очень красивые. Среди зоопарков существует хорошая практика: если у тебя каких-то зверей или птиц много, то можно обменяться. Поэтому мы сейчас хотим не только разнообразить, но и параллельно омолодить зооуголок», — подытожил он.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Для крымской игорной зоны построят очистные сооружения. Под игорную зону в поселке Кацивели на Южном берегу Крыма построят новые очистные сооружения с глубоковоным выпуском в море.

Ученые в Крыму хотят понять влияние витамина D на коронавирус. В Медакадемии КФУ изучат, как нехватка витамина D в организме человека влияет на течение коронавирусной инфекции и возможности летального исхода.

Девушка сама восстанавливает исторический облик дома в центре Севастополя. Найти общий язык со строителями и чиновниками оказалось проще, чем с собственными соседями.

От трассы «Таврида» обещают построить четыре съезда к побережью. В рамках Федеральной целевой программы от трассы «Таврида» будут построены съезды к берегу моря, сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

Коронавирус в Крыму
COVID-19 в Севастополе выявлен за сутки у 79 человек, четверо скончались

COVID-19 в Севастополе выявлен за сутки у 79 человек, четверо скончались

Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 79 человек.

Общество
В Симферополе за два дня выпало две трети месячной нормы осадков

В Симферополе за два дня выпало две трети месячной нормы осадков

Две трети месячной нормы осадков в виде снега выпало в Симферополе за прошедший в пятницу и субботу снегопад.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму

Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму

За 13 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 138 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 27 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Актуальные темы

Под Симферополем столкнулись 32 автомобиля

В Симферопольском районе на трассе на Симферополь в районе поворота на пгт Гвардейское произошло несколько ДТП с участием 32 единиц автотранспорта.

18 часов назад

Власть
Жители одного из районов Крыма пригрозили Аксенову

Жители одного из районов Крыма пригрозили Аксенову фото

Жители Ленинского района Крыма в очередной раз пожаловались главе республики Сергею Аксенову на центральную районную больницу. Точнее – на ее отсутствие.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации