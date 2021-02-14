В Симферопольском зооуголке могут появиться львы и дагестанские туры

В Симферопольском зооуголке есть перекос по количеству видов животных. Например, пять медведей, много лошадей, но нет львов.

В связи с этим возможна покупка недостающих животных или обмен с другими зоопарками. Об этом в интервью «Крымской газете» рассказал директор МБУК «Парки столицы» Денис Свирякин.

«У нас, допустим, нет льва. Хотелось бы приобрести семью львов. У нас живет очень почтенного возраста тигр, которому скоро может понадобиться замена. При этом у нас пять медведей. Это много. Как и лошадей. Посетителям не интересно на всех смотреть. Соответственно, на сегодняшний день у нас есть некий перекос», — поделился Свирякин.

Свирякин добавил, что стоимость льва зависит от породы, возраста и других параметров – варьируется от 100 до 300 тысяч рублей.

«Кроме льва хочется еще дагестанского или кубанского тура, они очень красивые. Среди зоопарков существует хорошая практика: если у тебя каких-то зверей или птиц много, то можно обменяться. Поэтому мы сейчас хотим не только разнообразить, но и параллельно омолодить зооуголок», — подытожил он.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Для крымской игорной зоны построят очистные сооружения. Под игорную зону в поселке Кацивели на Южном берегу Крыма построят новые очистные сооружения с глубоковоным выпуском в море.

Ученые в Крыму хотят понять влияние витамина D на коронавирус. В Медакадемии КФУ изучат, как нехватка витамина D в организме человека влияет на течение коронавирусной инфекции и возможности летального исхода.

Девушка сама восстанавливает исторический облик дома в центре Севастополя. Найти общий язык со строителями и чиновниками оказалось проще, чем с собственными соседями.

От трассы «Таврида» обещают построить четыре съезда к побережью. В рамках Федеральной целевой программы от трассы «Таврида» будут построены съезды к берегу моря, сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.