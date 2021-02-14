В Симферополе за два дня выпало две трети месячной нормы осадков

фото © Новости Крыма

Две трети месячной нормы осадков в виде снега выпало в Симферополе за прошедший в пятницу и субботу снегопад.

Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.

«В Симферополе выпало 27 мм осадков при месячной норме 42 мм, на Ай-Петри выпало 23 мм осадков, на Ангарском перевале – 27 мм, в Бахчисарайском районе (метеостанция Почтовое) – 27 мм», – сообщили в гидрометцентре.

Количество выпавших осадков синоптики определяют после таяния снега, поэтому данные по снежному покрову и по выпавшим осадкам отличаются. «Высота снежного покрова в Симферополе составляет 28 сантиметров, на Ай-Петри – 12 сантиметров, на Ангарском перевале – 18 сантиметров, в Бахчисарайском районе – 25 сантиметров», – уточнили синоптики.

В ближайшее время сильных снегопадов в Крыму не ожидается, по 18 февраля включительно дневные температуры составят минус 3 – минус 8 градусов, ночные – от минус 11 до минус 16.

В Крыму действует штормовое предупреждение о морозе и снегопадах. До 18 февраля температура воздуха ожидается на 7-8 градусов ниже климатической нормы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Впервые с 1985 года: в Крыму уже выпало более четверти метра снега. В результате сильных осадков в Крыму толщина снежного покрова местами превысила 25 сантиметров.

Сильный снегопад начался в Алуште. Несмотря на то, что обильный снег в Алуште начался не более часа назад, сотрудники МБУ «УБГ и КС» с четырех утра проводят противогололедную обработку проезжей части улиц, которые расположены на крутых подъемах.

Почти половина месячной нормы осадков выпало в Симферополе за ночь. Почти половина месячной нормы осадков в виде снега выпало в Симферополе за минувшую ночь.

Прогноз погоды в Крыму на субботу 13 февраля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 13 февраля.