Общество
В Симферополе за два дня выпало две трети месячной нормы осадков
фото © Новости Крыма
Две трети месячной нормы осадков в виде снега выпало в Симферополе за прошедший в пятницу и субботу снегопад.
Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.
«В Симферополе выпало 27 мм осадков при месячной норме 42 мм, на Ай-Петри выпало 23 мм осадков, на Ангарском перевале – 27 мм, в Бахчисарайском районе (метеостанция Почтовое) – 27 мм», – сообщили в гидрометцентре.
Количество выпавших осадков синоптики определяют после таяния снега, поэтому данные по снежному покрову и по выпавшим осадкам отличаются. «Высота снежного покрова в Симферополе составляет 28 сантиметров, на Ай-Петри – 12 сантиметров, на Ангарском перевале – 18 сантиметров, в Бахчисарайском районе – 25 сантиметров», – уточнили синоптики.
В ближайшее время сильных снегопадов в Крыму не ожидается, по 18 февраля включительно дневные температуры составят минус 3 – минус 8 градусов, ночные – от минус 11 до минус 16.
В Крыму действует штормовое предупреждение о морозе и снегопадах. До 18 февраля температура воздуха ожидается на 7-8 градусов ниже климатической нормы.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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