Власть
В Симферополе с понедельника перекроют семь улиц
АО «ВАД» с 15 февраля приступает к ремонту семи объектов улично-дорожной сети Симферополя, сообщил пресс-секретарь компании Григорий Назаров.
Работы будут проводиться на улицах Козлова (от ул. Севастопольской до ул. Ангарской), Клары Цеткин, Субхи, Тарвацкого, Широкой, Марка Донского и переулке Киевском. В связи с ремонтом на этих улицах вводится ограничение движения.
«С начала следующей недели на участках этих дорог начнется демонтаж бортового камня и подвоз материала, необходимого для проведения ремонта. С конца февраля после возвращения плюсовых температур специалисты АО «ВАД» приступят к фрезерованию старого дорожного покрытия. Если позволят погодные условия, укладка выравнивающего слоя на участках ремонтов начнется в начале марта», – написал Назаров в Facebook.
По его словам, на участках дорог будет уложено два слоя асфальтобетона. Там, где это будет необходимо, дорожники проведут замену основания и уложат выравнивающий слой.
Кроме того, предстоит работа по ремонту просевших канализационных колодцев и замене люков.
«Чтобы не создавать помех начинающимся работам, водителям необходимо заблаговременно убрать с этих улиц припаркованный транспорт и пользоваться альтернативными путями проезда», – добавил пресс-секретарь АО «ВАД».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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