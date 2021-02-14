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Власть

В Симферополе с понедельника перекроют семь улиц

08:20 воскресенье, 14 февраля 2021
Симферополь

АО «ВАД» с 15 февраля приступает к ремонту семи объектов улично-дорожной сети Симферополя, сообщил пресс-секретарь компании Григорий Назаров.

Работы будут проводиться на улицах Козлова (от ул. Севастопольской до ул. Ангарской), Клары Цеткин, Субхи, Тарвацкого, Широкой, Марка Донского и переулке Киевском. В связи с ремонтом на этих улицах вводится ограничение движения.

«С начала следующей недели на участках этих дорог начнется демонтаж бортового камня и подвоз материала, необходимого для проведения ремонта. С конца февраля после возвращения плюсовых температур специалисты АО «ВАД» приступят к фрезерованию старого дорожного покрытия. Если позволят погодные условия, укладка выравнивающего слоя на участках ремонтов начнется в начале марта», – написал Назаров в Facebook.

По его словам, на участках дорог будет уложено два слоя асфальтобетона. Там, где это будет необходимо, дорожники проведут замену основания и уложат выравнивающий слой.

Кроме того, предстоит работа по ремонту просевших канализационных колодцев и замене люков.

«Чтобы не создавать помех начинающимся работам, водителям необходимо заблаговременно убрать с этих улиц припаркованный транспорт и пользоваться альтернативными путями проезда», – добавил пресс-секретарь АО «ВАД».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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