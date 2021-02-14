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Происшествия

В Севастополе рецидивист ограбил пассажира такси ради выпивки

09:00 воскресенье, 14 февраля 2021
Севастополь

Севастопольские полицейские задержали ранее судимого мужчину, который ограбил таксиста и потратил все деньги на алкоголь и развлечения.

Об этом сообщает «МВД Медиа» со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

По данным ведомства, к правоохранителям обратилась местная жительница, которая рассказала, что на ее мужа напал неизвестный и ограбил его.

Сотрудники полиции вычислили злоумышленника. Им оказался 35-летний местный житель, которого ранее уже не один раз судили за кражи и нанесение телесных повреждений.

Правоохранители установили, что подозреваемый ночью подошел на улице к незнакомому мужчине, который собирался воспользоваться услугами такси, и попросил взять его попутчиком. Во время поездки он предложил пассажиру такси отметить знакомство, но тот отказался. Когда пассажир расплачивался с таксистом, злоумышленник заметил в его кошельке несколько крупных купюр, после чего предложил проводить до дома.

Возле подъезда, пока потерпевший доставал ключи, злоумышленник ударил его бутылкой по голове, вытащил из кармана кошелек с деньгами и банковскими картами, а затем скрылся.

Рецидивист признал вину и рассказал, что деньги он потратил на алкоголь и развлечения. На него завели уголовное дело по статье «Грабеж».

Сейчас полицейские проверяют его причастность к аналогичным преступлениям.Ранее ялтинские оперативники по горячим следам задержали двух местных жителей по подозрению в грабеже и причинении тяжкого вреда здоровью.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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