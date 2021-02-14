Происшествия
В Севастополе рецидивист ограбил пассажира такси ради выпивки
Севастопольские полицейские задержали ранее судимого мужчину, который ограбил таксиста и потратил все деньги на алкоголь и развлечения.
Об этом сообщает «МВД Медиа» со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.
По данным ведомства, к правоохранителям обратилась местная жительница, которая рассказала, что на ее мужа напал неизвестный и ограбил его.
Сотрудники полиции вычислили злоумышленника. Им оказался 35-летний местный житель, которого ранее уже не один раз судили за кражи и нанесение телесных повреждений.
Правоохранители установили, что подозреваемый ночью подошел на улице к незнакомому мужчине, который собирался воспользоваться услугами такси, и попросил взять его попутчиком. Во время поездки он предложил пассажиру такси отметить знакомство, но тот отказался. Когда пассажир расплачивался с таксистом, злоумышленник заметил в его кошельке несколько крупных купюр, после чего предложил проводить до дома.
Возле подъезда, пока потерпевший доставал ключи, злоумышленник ударил его бутылкой по голове, вытащил из кармана кошелек с деньгами и банковскими картами, а затем скрылся.
Рецидивист признал вину и рассказал, что деньги он потратил на алкоголь и развлечения. На него завели уголовное дело по статье «Грабеж».
Сейчас полицейские проверяют его причастность к аналогичным преступлениям.Ранее ялтинские оперативники по горячим следам задержали двух местных жителей по подозрению в грабеже и причинении тяжкого вреда здоровью.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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