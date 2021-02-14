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В Крыму ждут россиян на реабилитации после ковида
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Санаторно-курортные учреждения Крыма подготовили специализированные программы по реабилитации после перенесенного коронавируса, еще 10 таких программ находятся в стадии разработки.
Об этом сегодня, выступая на онлайн конференции Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья, сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.
«Программы включают в себя диагностические мероприятия, лечебные — восстановление функции дыхания, реабилитацию, связанную с дозированными физическими нагрузками, терренкурами, ингаляциями. В некоторых случаях даже подключаются авторские методики, связанные с применением лечебной Сакской грязи», — рассказал Волченко.
Он добавил, что длительность таких оздоровительных программ составляет от 7 до 21 дня, стоимость — около 3,5 тыс. рублей.
В целом, по словам Волченко, спрос на отдых в Крыму в межсезонье по сравнению с прошлым годом увеличился почти в полтора раза.
«По данным одного из туроператоров России, доля Крыма в продажах санаторно-курортного направления составляет порядка 40%», — отметил министр курортов и туризма Крыма.
По его данным, на полуострове работают 1тыс. 92 объекта размещения. В межсезонье работу продолжил 71 санаторий.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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