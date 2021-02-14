В Крыму сокращается рождаемость и растет смертность

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В Крыму и Севастополе падает рождаемость и растет смертность.

В Республике Крым за январь – ноябрь 2020 года, по данным Росстата, родились 17 тысяч 151 малыш. Это на 558 меньше, чем за аналогичный период 2019 года. В Севастополе на свет появилось на 133 малыша меньше – 3 тысячи 793. Отметим, что 95 новорожденных крымчан и 12 севастопольцев до 1 года не дожили. И если в Севастополе младенческая смертность в 2020 году сократилась на 20%, то в РК этот показатель, наоборот, вырос на 16%.

Общая смертность населения в минувшем году в Крыму увеличилась на 8,5%, в Севастополе – на 2%.

В итоге естественная убыль населения в РК составила 9 тысяч 618 человек, в Севастополе – 1 тысячу 644 человека. Однако процесс сокращения был нивелирован миграционным приростом: в 2020 году в РК приехали жить 10 тысяч 125 человек, в Севастополь – 9 тысяч 629.

В целом, по данным на 1 января 2021 года население РК, по предварительной оценке Росстата, составляло 1 млн 903 тыс 707 постоянных жителей, Севастополя – 513 тысяч 149.

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