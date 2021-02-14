В Керчи вытащили из воды иномарку-утопленницу

В Керчи на набережной вытащили из воды вчерашнюю иномарку-утопленницу.

Напомним, в субботу, 13 февраля, в море съехала иномарка, на место прибыло МЧС и водолазы, но из-за погодных условий прервали спасательную операцию.

Как выяснилось позже, водитель и пассажирка сумели сами выбраться из салона и добраться до берега.

В МЧС Крыма рекомендовали владельцу машины поднимать ее самому, что он и сделал.

Ранее Новости Крыма сообщали:

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