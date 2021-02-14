В Керченском проливе массово гибнут чайки

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По мнению местных жителей, причиной является хранилище-могильник опасных веществ.

На берегу Керченского пролива массово гибнут чайки. В течение месяца горожане замечают мертвых птиц в разных районах города и не понимают, в чем причина. При этом умирают не только чайки, но и другие водоплавающие птицы.

По мнению местных жителей, причиной сложившейся ситуации является хранилище-могильник опасных веществ, пишет телеграмм-канал «Шо, опять?». Но в Минприроды Крыма заверили, что рейд провели. Говорят, что Нижне-Чурбашское хранилище «Камыш-Бурунского железорудного комбината», где хранятся токсичные отходы, ни при чем. Нарушений природоохранного законодательства не выявлено.

Выходит, птицы умирают по естественным причинам, а их трупы выносит на побережье штормом. Но убирать их надо.

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