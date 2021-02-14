Общество
У водорослей из Крыма обнаружили полезные антиоксиданты
фото © Новости Крыма
Сотрудники Института биологии южных морей имени совместно с японскими коллегами исследовали биохимический состав кладофоры из очень соленого Херсонесского озера в Крыму.
Эксперименты доказали потенциал этой водоросли для местной индустрии: она содержит довольно много полезных для организма человека и животных пигментов. В частности, по содержанию лютеина она в десять раз превосходит некоторых своих морских родственников.
Нитчатая зеленая водоросль кладофора – одно из самых распространенных растений мира, живущее и в пресных, и в очень соленых водоемах. Как и другие ее «собратья» по отделу, последнее время она привлекает внимание исследователей: в зеленых многоклеточных водорослях содержатся разнообразные биологически активные соединения. Так, в самой кладофоре обнаружены белки, аминокислоты, минералы и незаменимые жирные кислоты — необходимый компонент рациона как человека, так и животных. Из этой водоросли можно получать ценные медицинские препараты, а именно пигменты. К ним относятся, например, каротиноиды — антиоксиданты и предшественники витамина А.
«Водоросли уже сейчас считают дешевым и эффективным ресурсом для получения полезных веществ. Кладофора способна образовывать донные и плавучие маты, которые чрезвычайно плотны: на квадратный метр может приходиться один-два килограмма сухой массы. С учетом того, что водоросль быстро размножается, даже на небольшом озере за лето можно получить целых десять тонн сухой кладофоры.
Нам было интересно изучить биохимический состав этой водоросли из гиперсоленого Херсонесского озера на южном побережье Крыма», – рассказывает первый автор статьи Александр Празукин, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института биологии южных морей.
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