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Власть

Тысяча жителей осажденного Севастополя получат по 75 тысяч рублей

10:13 воскресенье, 14 февраля 2021
Севастополь

В Севастополе определились с порядком выплат ветеранам, которые награждены знаком «Житель осажденного Севастополя».

Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

«Выплаты получат 1109 человек. На эти цели потребуется чуть более 83 миллиона рублей», - заявил директор Департамента труда и социальной защиты населения Станислав Борисенко. Из тех, кто получит выплаты, 1085 человек проживают в Севастополе, остальные в других регионах России.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

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