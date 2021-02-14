Власть
Тысяча жителей осажденного Севастополя получат по 75 тысяч рублей
В Севастополе определились с порядком выплат ветеранам, которые награждены знаком «Житель осажденного Севастополя».
Об этом сообщает пресс-служба правительства города.
«Выплаты получат 1109 человек. На эти цели потребуется чуть более 83 миллиона рублей», - заявил директор Департамента труда и социальной защиты населения Станислав Борисенко. Из тех, кто получит выплаты, 1085 человек проживают в Севастополе, остальные в других регионах России.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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