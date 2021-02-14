Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Шесть человек с коронавирусом скончались в Крыму за сутки ● Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка ● Аксенову вкололи вторую дозу, он клянется, что это «не витамины» ● В Крым обещают привезти больше вакцины ● В Крыму все стабильно: почти полторы сотни новых заражений за сутки
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму
фото © vk.com/aksenovrk
За 13 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 138 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 27 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Из общего количества заболевших 80 выявлены при обращении за медицинской помощью, 55 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 случая завозные из-за границы.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6095 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 53 человека, выздоровевших за весь период – 29 940 человек.
Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.
При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Шесть человек с коронавирусом скончались в Крыму за сутки. Шесть человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за истекшие сутки.
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка. За минувшие сутки в Севастополе выявлено 82 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.
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Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму
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