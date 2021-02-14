Водный кризис
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Снегопад приостановил строительство водовода и водозабора в Крыму
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Строительство Бештерек-Зуйского водовода и водозабора в Крыму временно приостановлено из-за снегопада, который усложнил доступ рабочих и техники на объект.
Об этом сообщила пресс-служба Минстроя республики.
«Из-за погодных условий и снегопада на территории строительства Бештерек-Зуйского водовода и водозабора возникли проблемы с доступом в поле на объект. Кроме того, аппараты для сварки труб не могут функционировать, а также нет возможности выполнять бетонные работы», – говорится в сообщении.
Вице-премьер Крыма Евгений Кабанов и министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов выехали на место и оценили риски, связанные со снижением темпов строительства.
«Ввиду объективных причин приняли решение привлечь дополнительную организацию и увеличить количество рабочих, чтоб завершить объект в установленные сроки», - сообщил Храмов.
Строительство Бештерек-Зуйского водозабора и водовода от него осуществляет ООО «Современные системы реновации». Стоимость проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту составляет около 187 млн рублей. Рабочий пуск воды должен быть обеспечен в апреле 2021, а ввод объекта в эксплуатацию запланирован на август текущего года. Суммарная мощность водозабора составит порядка 70 тысяч кубометров воды в сутки.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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