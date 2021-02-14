Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.2
воздух -6
море +11

Водный кризис

Снегопад приостановил строительство водовода и водозабора в Крыму

16:16 воскресенье, 14 февраля 2021
Снегопад приостановил строительство водовода и водозабора в Крыму

фото © Форпост

Строительство Бештерек-Зуйского водовода и водозабора в Крыму временно приостановлено из-за снегопада, который усложнил доступ рабочих и техники на объект.

Об этом сообщила пресс-служба Минстроя республики.

«Из-за погодных условий и снегопада на территории строительства Бештерек-Зуйского водовода и водозабора возникли проблемы с доступом в поле на объект. Кроме того, аппараты для сварки труб не могут функционировать, а также нет возможности выполнять бетонные работы», – говорится в сообщении.

Вице-премьер Крыма Евгений Кабанов и министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов выехали на место и оценили риски, связанные со снижением темпов строительства.

«Ввиду объективных причин приняли решение привлечь дополнительную организацию и увеличить количество рабочих, чтоб завершить объект в установленные сроки», - сообщил Храмов.

Строительство Бештерек-Зуйского водозабора и водовода от него осуществляет ООО «Современные системы реновации». Стоимость проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту составляет около 187 млн рублей. Рабочий пуск воды должен быть обеспечен в апреле 2021, а ввод объекта в эксплуатацию запланирован на август текущего года. Суммарная мощность водозабора составит порядка 70 тысяч кубометров воды в сутки.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Ялты просят Аксенова вернуть охранный статус усадьбе Меллер-Закомельских. Власти Ялты направили письмо главе Крыма Сергею Аксенову с просьбой вернуть охранный статус старинной усадьбе Меллер-Закомельских на улице Чехова, которая сейчас является корпусом бывшего санатория «Киев».

Подрядчик из Перми оставил село под Алуштой без воды еще на год. Строительство кольцевых сетей водоснабжения в селе Нижняя Кутузовка будет завершать другой подрядчик.

В Симферополе с понедельника перекроют семь улиц. АО «ВАД» с 15 февраля приступает к ремонту семи объектов улично-дорожной сети Симферополя, сообщил пресс-секретарь компании Григорий Назаров.

Власти рассказали о пользе плохой погоды для севастопольцев. Снег и дождь, свалившиеся на Севастополь в последние дни, нужны городу, так как пополняют Чернореченское водохранилище.

Власть
Кому распродали царские дворцы и усадьбы в Крыму

Кому распродали царские дворцы и усадьбы в Крыму

Большинство исторических зданий перешло в собственность бизнесменов и их родственников, бывших силовиков, госкорпораций и фондов.

Водный кризис
Снегопад приостановил строительство водовода и водозабора в Крыму

Снегопад приостановил строительство водовода и водозабора в Крыму

Строительство Бештерек-Зуйского водовода и водозабора в Крыму временно приостановлено из-за снегопада, который усложнил доступ рабочих и техники на объект.

Коронавирус в Крыму
COVID-19 в Севастополе выявлен за сутки у 79 человек, четверо скончались

COVID-19 в Севастополе выявлен за сутки у 79 человек, четверо скончались

Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 79 человек.

Актуальные темы

Под Симферополем столкнулись 32 автомобиля

В Симферопольском районе на трассе на Симферополь в районе поворота на пгт Гвардейское произошло несколько ДТП с участием 32 единиц автотранспорта.

21 час назад

Происшествия
В Керченском проливе массово гибнут чайки

В Керченском проливе массово гибнут чайки

По мнению местных жителей, причиной является хранилище-могильник опасных веществ.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации