Власть
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя
Предстоящая рабочая неделя в России будет шестидневной – из-за переноса праздничных дней, придется выйти на работу в субботу, 20 февраля, напомнили в Роструде.
Такое решение связано с переносом на субботу рабочего дня 22 февраля. Таким образом, выходными будут 21, 22 и День защитника Отечества, который отмечается 23 февраля. Соответственно, послепраздничная рабочая неделя в России будет трехдневной - с 24 по 26 февраля.
В этом году жителей России ждут выходные с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, 12 по 14 июня, 4 по 7 ноября и 31 декабря. По традиции крымчан еще ждут дополнительные выходные по случаю празднования Пасхи и Троицы, а также мусульманских праздников Курбан-байрам и Ураза-байрам. Эти региональные выходные объявляются указом главы РК.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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