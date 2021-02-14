Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 14 февраля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 14 февраля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (метель, на дорогах гололедица), уровень опасности желтый, гололедно-изморозевое отложение (гололедно-изморозевые отложения), уровень опасности желтый, ветер (сильный северо-западный ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - гололедно-изморозевое отложение (гололедно-изморозевые отложения), уровень опасности желтый, ветер (сильный северо-западный ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый, прочие опасности (метель, на дорогах гололедица.), уровень опасности желтый. На южном побережье - прочие опасности (метель, на дорогах гололедица), уровень опасности желтый, гололедно-изморозевое отложение (гололедно-изморозевые отложения), уровень опасности желтый, ветер (сильный северо-западный ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (сильный северо-западный ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый, прочие опасности (метель, на дорогах гололедица.), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от -9 до -4, ночью от -7 до -5 градусов. Ветер С 8 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 79 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -3 до 1, ночью от -2 до -1 градусов. Ветер С 10 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 79 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от -3 до -1, ночью от -1 до 0 градусов. Ветер северный 24 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 71 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -5 до -1, ночью от -5 до -4 градусов. Ветер северо-западный 24 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 74 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -4 до -2, ночью от -4 до -3 градусов. Ветер северо-западный 27 км/час, возможны порывы до 50 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 74 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -4 до -1, ночью около -3 градусов. Ветер С 19 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 72 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -8 до -2, ночью от -6 до -5 градусов. Ветер северо-западный 14 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 74 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -7 до -2, ночью от -6 до -5 градусов. Ветер северо-западный 21 км/час, возможны порывы до 50 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 70 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -8 до -4, ночью от -8 до -7 градусов. Ветер С 12 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 77 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от -9 до -4, ночью от -8 до -7 градусов. Ветер северо-западный 10 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 79 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 5 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 10, в Евпатории - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 7, в Керчи - 7, в Николаевке - 10, в Севастополе - 10, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 7, в Феодосии - 9, в Ялте - 10 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 9, в Египте - 23, на Кипре - 18, в Одессе - 4, в Сочи - 11, в Турции - 18, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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