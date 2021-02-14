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Власть

Подрядчик из Перми оставил село под Алуштой без воды еще на год

12:38 воскресенье, 14 февраля 2021
Алушта

Строительство кольцевых сетей водоснабжения в селе Нижняя Кутузовка будет завершать другой подрядчик.

С предыдущим предприятием, занимавшимся реконструкцией c осени 2019 года, контракт будет разорван. Об этом сообщил министр строительства и архитектуры Республики Крым Михаил Храмов.

По словам  чиновника, посетившего строительную площадку, исполнитель работ допустил грубые нарушения техники безопасности.

«На стройплощадке отсутствует ограждение, при этом глубина котлована под резервуар чистой воды – несколько метров и рядом жилые дома. На объекте нет исполнительной документации и графика производства работ. О ситуации мне доложено не было, ввиду чего объявил выговор руководителю службы заказчика, - перечислил Храмов на своей странице в Facebook. – Поручил срочно приступить к процедуре расторжения контракта в одностороннем порядке».

Компании также пообещали штрафные санкции и привлечение к административной ответственности. Следующего подрядчика, который должен будет завершить начатое строительство, в кратчайшие сроки назначат по процедуре определения «единственного поставщика».

«Завершим строительство к концу текущего года», - заверил Михаил Храмов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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