Власть
Крымчанам запретили посещать парки Фороса и Мелласа
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После патрулей казаков южное побережье от праздных посетителей начало оберегать Минприроды республики.
Крымчане и гости полуострова все с большим трудом могут попасть в парки ЮБК. В конце 2020 года Минприроды РК изменило положение о парке «Форосский», сделав жесткий лимит пол количеству посетителей. Кроме того, 1 февраля по согласованию с министерством закрыли «Мелласский» парк, пишет НТС.
Принятые решения вызвали негодование у жителей поселков Форос и Санаторное. За день в парк могут пустить всего 1831 человека, все остальные останутся за забором. Одновременно в природоохранной зоне парка могут быть три человека на гектар, на территории аллей – 50 человек на гектар.
Летом в санатории «Форос» с учетом обслуживающего персонала будут проживать порядка 940 человек. При этом только в Форосе живут 2 тысячи человек, без учета отдыхающих, и на них по регламенту остается всего 890 мест.
Люди, живущие в Санаторном, решили пожаловаться Путину и написали ему письмо. Жители боятся, что по подобному сценарию начнут действовать владельцы других санаториев на ЮБК – вводить ограничения на посещение, менять этажность и процент застройки.
Как сообщалось, ранее в санатории «Форос» произошел эксцесс: казак нагайкой прогонял с пляжа туристов. Советник губернатора Аксенова – атаман Сироткин отреагировал на это и призвал свое войско не брать на дежурства плети.
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