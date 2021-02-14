Кому распродали царские дворцы и усадьбы в Крыму

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Большинство исторических зданий перешло в собственность бизнесменов и их родственников, бывших силовиков, госкорпораций и фондов.

Часть 480 национализированных в 2014 году объектов в Крыму оказалась историческими зданиями, принадлежавшими императорской семье и другой знати. Многие из них стали частными и перешли в собственность бизнесменов и их родственников, бывших силовиков, госкорпораций и фондов, пишет «Октагон Медиа».

Так, в 2017 году за 108 миллионов рублей с молотка ушла усадьба графини Вадарской с флигелем и парком в Ялте. Ее купил предприниматель Алексей Коновалов, отдавший 37,3 тысячи рублей за «квадрат» – вдвое дешевле убитой хрущевки на окраине Ялты. Он оказался единственным претендентом на приобретение здания, имеющего статус памятника культурного наследия национального значения.

Санатории «Мисхор», «Ай-Петри» и «Дюльбер», расположенные в исторических зданиях, достались в 2018 году ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов» (УКИП), принадлежавшей экс-начальнику Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России генерал-полковнику Владимиру Зарицкому. Все три объекта были проданы за начальную цену – полтора миллиарда рублей. Самым дорогим – более 702 миллионов рублей – оказался «Дюльбер», который когда-то принадлежал великому князю Петру Николаевичу Романову. Площадь этого дворцово-паркового комплекса в Кореизе составляет более 22 гектаров.

Сейчас «Дюльбер», «Мисхор», «Ай-Петри», «Морской прибой» и бутик-отель «Дача Рахманинов» находятся в собственности УКИП, владевшей «Курортами Крыма» и «Крымтелекомом», которая в 2019 году перешла закрытому паевому фонду «Трес».

В 2018 году за 509 миллионов рублей основателем телеканала «Царьград» Константином Малофеевым был выкуплен санаторий «Ливадия». В эту же сделку вошли несколько столетних объектов культурного наследия регионального значения («Прачечная с комнатой для утюга, начало ХХ века», «Малый служебный дом, начало ХХ века» и «Дом свитский, ХIХ век»), в реликтовом парке площадью 40 гектаров.

Объявление о продаже трехэтажного дворца русского генерал-майора Николая Комстадиуса Мурад-Авур, построенного в Ялте в начале ХХ века Николаем Красновым, появилось в 2019 году на сайтах «Яндекс.Недвижимость» и ЦИАН. Собственник просил за него 1,1 миллиарда рублей. По данным «Октагон Медиа», объектом с 2008 года владела супруга бизнесмена Геннадия Локоткова, ставшего в 2012 году вице-президентом Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга. Удалось ли им продать имение, неизвестно, однако объявление вскоре исчезло со всех ресурсов.

В августе 2019 года за 1,2 миллиарда рублей крымские власти продали акционерному обществу «Ореанда-12» госдачу Леонида Брежнева «Глициния» в поселке Нижняя Ореанда в 50 метрах от моря. В 2004 году ее за 15 миллионов долларов купил банк «ВТБ» якобы под официальную резиденцию президента РФ в Крыму, однако позже сделку аннулировали.

В январе прошлого года была продана дача царского чиновника и мецената Якова Жуковского Новый Кучук-Кой, которая принадлежала украинскому олигарху Ринату Ахметову. Сейчас поместьем владеет структура «Газпрома», купившая его почти за два миллиарда рублей.

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