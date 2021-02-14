Какой сегодня праздник 14 февраля

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Сегодня, 14 февраля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День cвятого Валентина (День всех влюбленных)

День святого Валентина (День всех влюбленных) празднуется ежегодно 14 февраля. Это праздник романтической любви. Многие люди дарят открытки в виде сердечка («валентинки»), письма, цветы или подарки своему супругу или партнеру. Можно также устроить романтический ужин в ресторане или ночь в отеле.

Распространенные символы Дня святого Валентина - сердечки, красные розы и Купидон. Купидона обычно изображают в виде маленькой крылатой фигурки с луком и стрелами. В мифологии он использует свою стрелу, чтобы поразить сердца людей. Иногда говорят, что влюбленных «поражает стрела Купидона».

Люди, которые хотели бы завязать с кем-то романтические отношения, могут воспользоваться случаем, чтобы заявить об этом, часто анонимно (с помощью той же «валентинки»).

Всемирный день брака (World Marriage Day)

Фото pixabay.com

Всемирный день брака отмечается ежегодно во второе воскресенье февраля. Он был учрежден организацией Worldwide Marriage Encounter, представляющей собой религиозную программу, задача которой — помогать женатым парам улучшить их брак.

Всемирный день брака отмечается преимущественно религиозными организациями, так как изначально его продвижением занималась католическая ветвь движения Worldwide Marriage Encounter. Проводимые мероприятия включают специальные церковные службы, церемонии укрепления супружеских уз и др.

Интересно отметить, что несмотря на то, что Всемирный день брака продвигает идею традиционного брачного союза мужчины и женщины, на самом деле в настоящее время в мире существует больше форм и видов брака, чем можно было бы подумать. Так, одна из них — это полигиния, т. е. многоженство.

Трифон Перезимник

14 февраля 2019 года отмечается народный праздник Трифонов день. В народе его также называют Трифон-перезимник, Трифон-мышегон, Звездопад-перезимник, Трифон-мороз.

Также сегодня, 14 февраля, отмечают такие праздники:

- Всероссийский день зимних видов спорта

- День компьютерщика и программиста (Programmer's Day)

- День памяти святого мученика Трифона

- Дистинг (Праздник пробуждения жизненных сил)

- Католический день святых Кирилла и Мефодия

- День войск радиационной, химической и биологической защиты Украины

- День молитвы за Воскресный аутизм (Autism Sunday)

- Международный день чудаков-одиночек (International Quirkyalone Day)

- Международный день дарения книг (International Book Giving Day)

- День маленьких перевоплощений

- Всемирный день исцеления звуком (World Sound Healing Day)

- День распространения информации о врожденном пороке сердца

- День психически больных людей в Германии

- День шоколадных конфет с кремом в США

- День рождения французского языка

Сегодня именины празднуют: Тимофей, Трифон, Петр, Давид, Секунд, Василий, Анастасий, Семен, Вендимиан, Карион, Перпетуя, Ревокат, Сатир, Сатурнил (Саторнил), Феион, Фелицитата, Фелиция.

Что происходило 14 февраля в прошлые годы

842 - день рождения французского языка: Людовик II Немецкий и Карл II Лысый приносят Страсбургские клятвы на романском (старофранцузском) языке.

1807 - Близ острова Тенедос сгорел британский фрегат «Ajax». Около 300 человек погибли.

1918 - Советская Россия перешла на григорианский календарь (1 февраля по юлианскому календарю)

1929 - Бойня в День святого Валентина в США.

1933 - В Париже открывается первая телефонная служба точного времени.

1943 - в ходе общего наступления Красной Армии, Ростов-на-Дону и Свердловск были окончательно освобождены от немецких захватчиков.

1946 - В Лаборатории баллистических исследований Армии США запущен первый реально работающий электронный компьютер ENIAC

1956 - в Москве открылся XX съезд КПСС.

1988 - пожар в здании Библиотеки Российской академии наук в Санкт-Петербурге, один из самых разрушительных в истории пожаров в библиотеках.

1990 - Покинувший Солнечную систему Voyager I впервые фотографирует ее «со стороны».

1992 - установлены дипломатические отношения между Российской Федерацией и Украиной.

1995 - Американские власти арестовывают легендарного хакера Кевина Митника.

2003 - Воиславу Шешелю предъявлено обвинение Международным трибуналом по бывшей Югославии. 24 февраля он сам является в Гаагу, дабы доказать свою невиновность и несправедливость суда по отношению к сербам.

2003 - В возрасте 6,5 лет умирает клонированная овца Долли.

2008 - Массовое убийство в университете Северного Иллинойса.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 14 февраля. Какие праздники будут завтра?

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