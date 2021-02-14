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Коронавирус в Крыму

Четыре человека с коронавирусом умерли в Крыму за сутки

11:27 воскресенье, 14 февраля 2021

Четыре человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за истекшие сутки.

Об этом сказано на сайте минздрава Крыма.

Общее количество летальных случаев в республике с начала пандемии составило 856.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 34 395 человек. Выздоровевших за весь период 29 940 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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