Четыре человека с коронавирусом умерли в Крыму за сутки

Четыре человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за истекшие сутки.

Об этом сказано на сайте минздрава Крыма.

Общее количество летальных случаев в республике с начала пандемии составило 856.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 34 395 человек. Выздоровевших за весь период 29 940 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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