COVID-19 в Севастополе выявлен за сутки у 79 человек, четверо скончались

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Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 79 человек.

Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.

Общее количество подтвержденных случаев в городе составило 10 982, при этом 9 835 человек уже выздоровели.

За сутки скончались четверо пациентов с подтвержденным COVID-19, общее количество летальных случаев в городе составило 445.

В Крыму коронавирус подтвержден у 34 395 человек. Выздоровевших за весь период 29 940 человек, умерло 856 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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