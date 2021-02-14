Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Четыре человека с коронавирусом умерли в Крыму за сутки ● Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму ● Шесть человек с коронавирусом скончались в Крыму за сутки ● Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка ● Аксенову вкололи вторую дозу, он клянется, что это «не витамины»
COVID-19 в Севастополе выявлен за сутки у 79 человек, четверо скончались
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Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 79 человек.
Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.
Общее количество подтвержденных случаев в городе составило 10 982, при этом 9 835 человек уже выздоровели.
За сутки скончались четверо пациентов с подтвержденным COVID-19, общее количество летальных случаев в городе составило 445.
В Крыму коронавирус подтвержден у 34 395 человек. Выздоровевших за весь период 29 940 человек, умерло 856 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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