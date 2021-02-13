Жители одного из районов Крыма пригрозили Аксенову

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Жители Ленинского района Крыма в очередной раз пожаловались главе республики Сергею Аксенову на центральную районную больницу. Точнее – на ее отсутствие.

Жалобы на руководство медучреждения поступали как от пациентов, так и от сотрудников больницы еще в минувшем году. В ситуацию даже вмешались районные депутаты, написавшие Аксенову коллективное письмо: «Жители Ленинского района крайне возмущены происходящим и требуют предотвратить возможный коллапс в системе здравоохранения, не допустить уменьшение доступности оказываемой медицинской помощи и увеличение смертности среди больных», – говорилось в депутатском обращении.

Особое возмущение вызвала кадровая политика руководства больницы: «Этот госпиталь есть, но он не вылечит ни одного ковидника. Потому, что там сегодня лечит врач-стоматолог, ставший главным инфекционистом, и венеролог, который приехал работать из Башкирии. Сегодня кадровая политика этого человека довела до того, что в реанимации остался один наш врач, – возмущался в конце октября председатель районного общественного совета Владимир Щегленко. – Для работы госпиталя нужны кадры. Но ни один командир не решит поставленной задачи, если он уничтожил своих бойцов».

Главврач Ленинской ЦРБ Эдуард Гаптракипов все претензии отвергал, а глава РК Сергей Аксенов даже попросил ФСБ разобраться с одним из болгеров, освещавших ситуацию, заявив, что ралли хайпа «кошмарит» коллектив.

Однако жители продолжают жаловаться:

«Нашу единственную в самом большом районе Крыма больницу ликвидировали в октябре 2020года: детское отделение, гинекологическое отделение, терапевтическое отделение, неврологическое отделение... Все – их больше нет! – написала сегодня Сергею Аксенову на его странице «ВКонтакте» одна из жительниц района. – Как и практически нет хирургии, т.к. не стало профильных специалистов – реаниматологов и анестезиологов: новый, залетный главврач их уволил; значит нет реанимации, следовательно, проводить операции невозможно... А что это за хирургическое отделение – без операций??? У нас неполноценный роддом, т.к. «кесарево сечение» не делают по той же причине. Вместо всего этого нам пытаются «повесить лапшу на уши», заменив на амбулатории и ФАПы.

Сельские медучреждения – это, конечно, хорошо, но никогда они не заменят полноценного стационарного лечения! Сергей Валерьевич!!! Пожалуйста, верните жителям Ленинского района Крыма полноценную, стационарную больницу, работающую в привычном, штатном режиме и на 100% обеспеченную всем необходимым для этого медицинским персоналом. Иначе мы будем вынуждены обратиться за помощью к нашему президенту, Владимиру Владимировичу Путину!»

Аксенов, год назад обязавший всех чиновников отвечать на комментарии в соцсетях, на обращение жительницы Ленинского района пока не отреагировал.

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