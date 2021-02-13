Общество
Впервые с 1985 года: в Крыму уже выпало более четверти метра снега
фото © Новости Крыма
В результате сильных осадков в Крыму толщина снежного покрова местами превысила 25 сантиметров.
По словам руководителя крымского гидрометцентра Татьяны Любецкой в последний раз такая погода в середине февраля была на полуострове в 1985 году.
Самое большое количество снега выпало в селе Почтовое Бахчисарайского района – 31 см, в столице Крыма – 27 см, на Ангарском перевале 16 см, а на Ай-Петри – 13 см.
«В северных, западных и восточных районах – небольшое количество снега. Именно в эти дни аналогичная погода в последний раз была в 1985 году. Нетипично то, что зима пришла надолго: все говорили о глобальном потеплении и аномально теплом феврале, а в итоге вышло просто смешно. И никто гарантии не дает, что в марте не будет таких снегопадов», - рассказала Татьяна Любецкая.
Синоптик предупредила, что это далеко не конец холодов.
«Зимняя погода сохранится всю неделю. Настоящая зима: минус 12-17 градусов ночью, дневные температуры тоже отрицательные, но будут колебаться. В воскресенье и понедельник – без осадков, а вот во вторник, среда, пятница – опять временами снег. Аномально холодная погода будет сохраняться всю неделю», - заявила руководитель крымского гидрометцентра.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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