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Власть

Власти рассказали о пользе плохой погоды для севастопольцев

Власти рассказали о пользе плохой погоды для севастопольцев

фото © Дмитрий Осипенко / ForPost

Снег и дождь, свалившиеся на Севастополь в последние дни, нужны городу, так как пополняют Чернореченское водохранилище.

Об этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев напомнил горожанам во время прямого эфира на правительственном телеканале.

«Мы уже перевалили за отметку в 15 миллионов кубометров <в водохранилище>, а опускались уже ниже 8 – к нижнему критическому краю. И несмотря на то, что плохая погода – дождь, снег – доставляет определенные неудобства, все-таки это для нас выгодно», - сказал он.

Но погода не должна повлиять на комфорт и качество жизни горожан, и коммунальные службы должны быть готовы к борьбе с ее последствиями на дорогах, отметил губернатор.

«Я надеюсь, что в этот раз все будет еще более четко, чем в прошлый», - заявил он.

Напомним, полная емкость Чернореченского водохранилища составляет 65 кубометров, то есть сейчас оно наполнено менее чем на четверть. Осенью при такой же наполненности водохранилища сообщалось, что его запасов хватит Севастополю на три месяца.

В тексте использованы материалы: Форпост

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